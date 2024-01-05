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    РИА: Кадыров предложил США снять санкции с родственников в обмен на украинских пленных

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    Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил США снять санкции с его родственников в обмен на пленных ВСУ. Список пленных он передал экс-разведчику США Скотту Риттеру, который недавно прибыл в Грозный. Об этом в пятницу, 5 января, сообщают РИА Новости.

    «Если они снимут санкции с моей мамы, с дочерей и в ни в чем не повинных людей, лошадей… кроме меня. Еще добавят чуть-чуть санкции против меня, то мы этих людей отдадим», — сказал глава Чечни.

    Предложение Рамзан Кадыров озвучил на построении силовых подразделений республики в Грозном. Еще там показали видеообращение пленных, которые просят снять «абсурдные, ни на что не влияющие санкции» против родственников Кадырова, его лошадей, самолёта.

    Один из них сказал, что при выполнении этих условий «20 украинских солдат вернутся в свои родные дома».

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