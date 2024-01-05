РИА: Кадыров предложил США снять санкции с родственников в обмен на украинских пленных

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил США снять санкции с его родственников в обмен на пленных ВСУ. Список пленных он передал экс-разведчику США Скотту Риттеру, который недавно прибыл в Грозный. Об этом в пятницу, 5 января, сообщают РИА Новости.

«Если они снимут санкции с моей мамы, с дочерей и в ни в чем не повинных людей, лошадей… кроме меня. Еще добавят чуть-чуть санкции против меня, то мы этих людей отдадим», — сказал глава Чечни.



Предложение Рамзан Кадыров озвучил на построении силовых подразделений республики в Грозном. Еще там показали видеообращение пленных, которые просят снять «абсурдные, ни на что не влияющие санкции» против родственников Кадырова, его лошадей, самолёта.

