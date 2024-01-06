Премия «Фонтанки»: футбольный клуб «Ленинградец» — как местные парни вырвались в Первую лигу

Всего за пять лет футбольный клуб «Ленинградец» вырвался в ФНЛ (по старому — Первую лигу). При этом в основе играют парни из петербургских футбольных школ, что делает команду уникальной и по-настоящему близкой болельщикам.
Летом 2021 года в клуб пригласили нового главного тренера, настоящую легенду российского футбола. Команду возглавил Сергей Кирьяков, который выступал за сборные СССР и России, чемпион Европы среди юношей (1988) и молодежи (1990). Повезло, что Кирьяков в 2012 году с семьей переехал в Петербург — и тоже стал местным.
А в 2022 году клуб перебрался со стадиона в Рощино на легендарный «Петровский» в Петербурге. И 28 мая 2023 года в матче с владимирским «Торпедо» «Ленинградец» досрочно стал победителем группы 2 второй лиги и завоевал путёвку в Первую лигу. Сюжет — почти как в популярном сериале «Тед Лассо», только не в Англии, а в России. В главных ролях — герои «Фонтанки», прекрасные спортсмены из Петербурга и Ленинградской области.