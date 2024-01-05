Губернатор Гладков рассказал о готовности вывозить белгородцев в безопасное место

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале об обращениях жителей регионального центра, которые желают уехать. «Нам страшно, помогите нам выехать в безопасное место», — цитирует глава области сообщения 5 января.



Гладков заявил, что перевезены уже несколько семей. Для этого нужно обратиться в приемную губернатора или мэра администрации города. Также заявки можно оставить по номерам 122 и 112.



«Нужно сообщить о том, что вы готовы выехать. Уже сегодня мы готовы вас перевезти в Старый Оскол и Губкин, где вы будете находиться в достаточно комфортных условиях, в теплых и безопасных номерах. Вы будете находиться там столько времени, сколько это будет необходимо», — заявил Гладков.

