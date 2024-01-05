Губернатор Гладков рассказал о готовности вывозить белгородцев в безопасное место

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале об обращениях жителей регионального центра, которые желают уехать. «Нам страшно, помогите нам выехать в безопасное место», — цитирует глава области сообщения 5 января.
Гладков заявил, что перевезены уже несколько семей. Для этого нужно обратиться в приемную губернатора или мэра администрации города. Также заявки можно оставить по номерам 122 и 112.
«Нужно сообщить о том, что вы готовы выехать. Уже сегодня мы готовы вас перевезти в Старый Оскол и Губкин, где вы будете находиться в достаточно комфортных условиях, в теплых и безопасных номерах. Вы будете находиться там столько времени, сколько это будет необходимо», — заявил Гладков.
По словам главы региона, если места в пунктах временного размещения не хватит, то помощь будет запрошена у глав других областей.
Белгород регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Самым серьезным стал обстрел 30 декабря, когда от ранений скончались 25 человек, пятеро из которых дети. Еще 109 человек пострадали.