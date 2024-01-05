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    В Петербурге появится новая улица, аллея получит продолжение

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    В Московском районе появится новая улица, а в Приморском районе Арцеуловская аллея получит продолжение. Об этом в пятницу, 5 января, в своем Telegram-канале рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

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    «Договорились с инвесторами о строительстве продолжения Арцеуловской аллеи в Приморском районе. Также инвесторы свяжут новой улицей Кубинскую и Предпортовую в Московском районе», — говорится в публикации.

    Глава города уточнил, что оба объекта безвозмездно передадут в собственность Петербурга.

    «Благодаря социально ориентированному бизнесу, удается откликаться на пожелания жителей гораздо оперативнее», — отметил Беглов.

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    Александр Беглов
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