В Петербурге появится новая улица, аллея получит продолжение

В Московском районе появится новая улица, а в Приморском районе Арцеуловская аллея получит продолжение. Об этом в пятницу, 5 января, в своем Telegram-канале рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов.
«Договорились с инвесторами о строительстве продолжения Арцеуловской аллеи в Приморском районе. Также инвесторы свяжут новой улицей Кубинскую и Предпортовую в Московском районе», — говорится в публикации.
Глава города уточнил, что оба объекта безвозмездно передадут в собственность Петербурга.
«Благодаря социально ориентированному бизнесу, удается откликаться на пожелания жителей гораздо оперативнее», — отметил Беглов.