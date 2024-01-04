На 60-м году жизни умерла режиссер Елена Демидова

Умерла режиссер и сценарист Елена Демидова. О ее смерти 4 января сообщает ТАСС со ссылкой на пост кинорежиссера Марины Разбежкиной в соцсети. Причины смерти неизвестны. Елене Демидовой исполнилось 59 лет .



Марина Разбежкина сообщила: «Сегодня утром умерла Лена Демидова, режиссер-документалист, учитель, выпускница первых лет нашей киношколы».

Школу документального кино при международной школе журналистики Internews Елена Демидова окончила в 2006 году. Училась в мастерской режиссера Марины Разбежкиной и киноведа Николая Изволова.