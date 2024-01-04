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    На 60-м году жизни умерла режиссер Елена Демидова

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    Умерла режиссер и сценарист Елена Демидова. О ее смерти 4 января сообщает ТАСС со ссылкой на пост кинорежиссера Марины Разбежкиной в соцсети. Причины смерти неизвестны. Елене Демидовой исполнилось 59 лет.

    Марина Разбежкина сообщила: «Сегодня утром умерла Лена Демидова, режиссер-документалист, учитель, выпускница первых лет нашей киношколы».

    Школу документального кино при международной школе журналистики Internews Елена Демидова окончила в 2006 году. Училась в мастерской режиссера Марины Разбежкиной и киноведа Николая Изволова.

    Тогда же состоялся ее дебют как режиссера, сценариста и оператора: короткометражка «Живая вода» получила Гран-при Х Международного фестиваля телевизионных фильмов и программ «Золотой бубен». И в том же 2006 году Демидова была удостоена приза фонда Пола Хлебникова за «Страстную неделю».

    Кинокритики высоко оценивали работу режиссера: призы на фестивалях получали фильмы «Ковчег», «Звезды Шакена», «Таблица умножения», «Пора домой» и другие.

    В Санкт-Петербурге на международном кинофестиваля «Послание к человеку» ее «Клюквенный остров» (2010 год) получил спецприз, а «Леша» (2011 год) — диплом студенческого жюри и приз Всероссийского экологического кинофестиваля «Меридиан надежды». Последние работы Елены Демидовой: «Прикосновение ветра», «Третья жизнь Марины Клещевой», «16 способов изменить мир».

    Елена Демидова — член Союза кинематографистов, член Гильдии кинорежиссеров РФ и Гильдии неигрового кино. Работала с киностудией имени Горького, каналом «Культура», финским каналом YLE. Была руководителем мастерской документального кино для молодых режиссеров на студии Горького.

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