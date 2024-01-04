На Украине объяснили, почему российским хакерам якобы удалась сверхмощная атака на «Киевстар»

На Украине целью атаки якобы российских хакеров на «Киевстар» назвали нанесение «психологического удара и сбор разведданных». При этом власти признают, что атака стала, возможно, первым примером полного разрушения ядра телекоммуникационной системы большой компании. Об этом пишет агентство Reuters 4 января.



Утверждается, что российские хакеры, предположительно, находились внутри системы «Киевстара» минимум с мая прошлого года. В результате сверхмощной хакерской атаки 12 декабря украинский телекоммуникационный гигант был обрушен. После стали недоступны услуги связи и доступа в интернет-сети компании примерно 24 миллионам пользователей — банкоматы, использующие SIM-карты «Киевстара» для доступа в Интернет, больше недели не работали. Не срабатывала и сирена воздушной тревоги в некоторых регионах. «Ядро» телекоммуникационного гиганта было уничтожено. В ВСУ считают, что это сделало военное шпионское подразделение Sandworm.

