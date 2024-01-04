На Украине объяснили, почему российским хакерам якобы удалась сверхмощная атака на «Киевстар»

На Украине целью атаки якобы российских хакеров на «Киевстар» назвали нанесение «психологического удара и сбор разведданных». При этом власти признают, что атака стала, возможно, первым примером полного разрушения ядра телекоммуникационной системы большой компании. Об этом пишет агентство Reuters 4 января.
Утверждается, что российские хакеры, предположительно, находились внутри системы «Киевстара» минимум с мая прошлого года. В результате сверхмощной хакерской атаки 12 декабря украинский телекоммуникационный гигант был обрушен. После стали недоступны услуги связи и доступа в интернет-сети компании примерно 24 миллионам пользователей — банкоматы, использующие SIM-карты «Киевстара» для доступа в Интернет, больше недели не работали. Не срабатывала и сирена воздушной тревоги в некоторых регионах. «Ядро» телекоммуникационного гиганта было уничтожено. В ВСУ считают, что это сделало военное шпионское подразделение Sandworm.
Сообщается, что следователи СБУ все еще работают над установлением того, как был взломан «Киевстар» или какой тип вредоносного программного обеспечения типа «троянский конь» мог быть использован для взлома. Кроме того, добавляется, что атака на «Киевстар», возможно, не представляла большой сложности из-за сходства между ней и российским оператором мобильной связи Beeline.
Напомним, 12 декабря, когда стало известно, что услуги мобильного оператора «Киевстар» недоступны из-за сверхмощной хакерской атаки, украинские СМИ начали разгонять фейки про масштабную хакерскую атаку на ФНС России, которой не было.