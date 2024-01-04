Оглушительное веселье. Под Петербургом петарда попала в лицо ребенку

В петербургские больницы продолжают поступать пострадавшие из-за неосторожного обращения с петардами в городе и области. Статистику пополнили двое школьников, стало известно «Фонтанке» 4 января.



По предварительным данным, накануне за помощью в детскую городскую больницу имени Раухфуса обратился 9-летний житель областного поселка Семиозерье. Мальчику диагностировали ожог века и слизистой глаза, госпитализация ему не потребовалась.

Травмы он объяснил петардой, которую за несколько часов до этого рядом с детьми в поселке взрывал знакомый.