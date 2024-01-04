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    В нападении с мачете на Замшиной увидели уголовное хулиганство

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    В изоляторе временного содержания остывает житель Калининского района Петербурга, размахивавший мачете на пороге шашлычной. В отношении него возбудили уголовное дело, стало известно «Фонтанке» 4 января.

    В полиции квалифицировали случившееся на Замшиной улице как хулиганство с применением оружия. Санкции предусматривают до семи лет лишения свободы. По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 48-летний местный житель схватился за тесак будучи навеселе.

    Под удар попал 35-летний гражданин Азербайджана, с которым владелец оружия ругался у шашлычной вечером 2 января. Оба живут неподалёку от кафе, получивший ранение иностранец трудится разнорабочим в заведении.

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