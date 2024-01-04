Погибших на Херсонщине соцработниц из Петербурга и Ленобласти посмертно наградили медалями «За храбрость»

Погибшие под обстрелом соцработники из Петербурга, Ленинградской и Херсонской областей награждены посмертно медалями «За храбрость» II степени. Указ президента России Владимира Путина опубликован 4 января на интернет-портале правовой информации.



Из текста указа следует, что медалями наградили Елену Кузьмину из Петербурга, Ларису Иванову из Тихвинского района Ленобласти и Алексея Моржакова из Чаплинки Херсонской области.



Кузьмина и Иванова приехали на Херсонщину в командировку. Социальный фонд России сообщал, что 3 ноября 2023 года в поселке Чаплинка в ходе обстрела со стороны ВСУ клиентской службы фонда погибли три сотрудника, один специалист был ранен.