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    В Херсонской области погибли две соцработницы из Петербурга и Ленобласти

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    Под обстрелом в Херсонской области погибли трое соцработников, сообщили 5 ноября на сайте Социального фонда России. Это Елена Кузьмина из Петербурга, Лариса Иванова из Ленобласти и Алексей Моржаков из Чаплинки. Отмечается, что Кузьмина и Иванова приехали в новый российский регион в командировку.

    Фото: Социальный фонд России
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    «Это был целенаправленный террористический удар по гражданскому объекту — социальные службы всегда располагались в здании, разрушенном ракетами. Погибшие сотрудники фонда в момент обстрела работали с мирным населением — мамами и пенсионерами — помогали с назначением мер социальной поддержки», — говорится в сообщении Социального фонда России.

    Отмечается, что главный специалист-эксперт клиентской службы в Невском районе Петербурга Елена Кузьмина была «верной супругой, заботливой мамой и бабушкой, замечательным, отзывчивым, дружелюбным, веселым человеком», в системе фонда проработала 26 лет, в Чаплинке вела очный прием граждан по услугам пенсионного и социального обеспечения. Главный специалист-эксперт клиентской службы в Тихвинском районе Ленобласти Лариса Иванова «всегда отличалась трудолюбием», проработала в системе более 10 лет, в командировке занималась оказанием помощи населению по вопросам пенсионного обеспечения, у нее осталась дочь. У Алексея остались жена и трехлетняя дочь.

    Соцработники погибли при обстреле поселка Чаплинка 3 ноября. Глава региона Владимир Сальдо тогда заявил, что украинские военные обстреляли здание Социального фонда и службы занятости в поселке. Четыре ракеты были сбиты, а две поразили объект. Сообщалось о погибших и пострадавших.

    Фото: Социальный фонд России

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