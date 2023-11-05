В Херсонской области погибли две соцработницы из Петербурга и Ленобласти

Под обстрелом в Херсонской области погибли трое соцработников, сообщили 5 ноября на сайте Социального фонда России. Это Елена Кузьмина из Петербурга, Лариса Иванова из Ленобласти и Алексей Моржаков из Чаплинки. Отмечается, что Кузьмина и Иванова приехали в новый российский регион в командировку.
«Это был целенаправленный террористический удар по гражданскому объекту — социальные службы всегда располагались в здании, разрушенном ракетами. Погибшие сотрудники фонда в момент обстрела работали с мирным населением — мамами и пенсионерами — помогали с назначением мер социальной поддержки», — говорится в сообщении Социального фонда России.
Отмечается, что главный специалист-эксперт клиентской службы в Невском районе Петербурга Елена Кузьмина была «верной супругой, заботливой мамой и бабушкой, замечательным, отзывчивым, дружелюбным, веселым человеком», в системе фонда проработала
Соцработники погибли при обстреле поселка Чаплинка 3 ноября. Глава региона Владимир Сальдо тогда заявил, что украинские военные обстреляли здание Социального фонда и службы занятости в поселке. Четыре ракеты были сбиты, а две поразили объект. Сообщалось о погибших и пострадавших.