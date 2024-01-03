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    Правительство РФ сократило около 100 избыточных административных процедур в строительстве

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    Правительство РФ сократило 89 избыточных процедур в строительстве, соответствующее постановление подписал председатель кабмина Михаил Мишустин 3 января.

    Например, сокращен ряд процедур при проведении историко-культурной экспертизы и выдаче разрешений на допуск энергоустановок в эксплуатацию. Также из перечня исключена часть документов, которую компании и техзаказчики предоставляли при подключении домов к инженерным сетям. Также теперь застройщики могут не предоставлять сведения и документы, которые уже есть в руках у органов власти — их будут передавать между ведомствами.

    Как подчеркнули в кабмине, решение поможет ускорить возведение «важных для граждан объектов» и сократит издержки застройщиков при сохранении необходимого контроля за качеством строительства.

    Так, перечень документов, сведений, материалов и согласований при возведении объектов сократился с 696 позиций до 607. Всего за последний год список уменьшился на 144 позиции, благодаря чему инвестиционно-строительный цикл сократился с 1574 до 1300 дней.

    «Мы последовательно исключаем избыточные требования, дублирующие процедуры и любые препятствия, которые мешают строителям работать», — отметил вице-премьер Марат Хуснуллин и подчеркнул, что такие меры помогут «быстрее строить нужные для россиян объекты».

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