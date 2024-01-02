Холодная романтика. Поселок Горбунки в Ломоносовском районе Ленобласти остался без света и воды

Вслед за деревнями и садоводствами Всеволожского района без электричества остался поселок Горбунки в Ломоносовском районе Ленинградской области, передает 2 января корреспондент «Фонтанки».
По словам местных жителей, свет пропал около 21:20. Причем погасли не только окна домов, но и уличное освещение и фонари вдоль дороги. Одновременно с электричеством отключилась вода, и горячая, и холодная. При этом на дальней окраине, в «новом» квартале Горбунков в
Жители ряда деревень и садоводств Всеволожского района сидят без света и тепла вторые сутки — у них электричество пропало незадолго до наступления Нового года. Энергетики и власти ссылаются на заморозки и нагрузку на электросети, увеличившуюся из-за приехавших отмечать праздник горожан.