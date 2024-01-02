Оказались в Средневековье. Двадцатиградусный мороз оставил без света и тепла жителей деревень и садоводств под Всеволожском

Во Всеволожском районе Ленинградской области из-за сильных морозов жители деревень и садоводств остались без электричества. Собрать вещи и вернуться в городские квартиры могут не все, рассказывает 2 января портал 47news.

Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





В деревнях Васкелово и Куйвози днем 2 января температура воздуха опустилась до 17 градусов ниже нуля. Как рассказала жительница садоводства «Карасаари» Полина, электричество пропало около семи утра 1 января. «Энергетики на горячей линии постоянно говорят о разных причинах: то дерево упало, то мощностей не хватает, — говорит женщина. — Дизель-генератор вчера проехал мимо нас. Рабочий что-то крутился вокруг него, в итоге сказал, что подключать его не будут».

Без света накануне вечером осталась и деревня Керро, и расположенные рядом казармы военной части. Из-за отсутствия электричества замерзли трубы, и в домах начала пропадать вода. «А будет вообще катастрофа, — цитирует 47news жителя деревни Керро Аркадия. — С дачи-то понятно — собрал вещи и уехал. А у нас тут живут пенсионеры, дети». Жители ближайших садоводств с этим не согласны: для многих загородный дом — единственное жилье, которое отапливается электричеством. А его отключили посреди морозов.



«И воды нет, ничего нет! Как в Средневековье живем», — высказалась по этому поводу подписчица паблика «Васкелово» Марина. Глава Куйвозовского поселения Александр Горюшкин в разговоре с 47news сообщил, что «чехарда с отключениями» наблюдается в течение последних двух недель и может быть связана с тем, что на Новый год из города приехало много людей и нагрузка на сети увеличилась. А в ПАО «Россети Ленэнерго» сослались на резкую перемену погоды и превышение заявленной мощности. Подробнее о злоключениях жителей Ленинградской области читайте в материале 47news.



Тем временем администрация региона заявила, что сейчас бригады энергетиков устраняют аварийные ситуации в разных районах области. «Более 250 аварийных электробригад, 278 дизель-генераторных установок работают для восстановления электроснабжения», — говорят власти.

Как сообщили 47news в ПАО «Россети Ленэнерго», около трех часов дня 2 января восстановлено электроснабжение жилого массива и ближайших садоводств в Гарболово, Грузино и Керро. Также свет вернулся в ДНП «Новые Дубки». Работы в садоводстве «Карасаари» Куйвозовского поселения продолжаются.