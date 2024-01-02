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    Snoop Dogg переходит из рэперов в спецкоры. Всё ради Олимпийских игр в Париже, где не будет российских флагов

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    Рэпер Snoop Dogg станет спецкором телеканала NBC на Олимпийских играх 2024 года в Париже, передает канал.

    В должностные обязанности Snoop Dogg будут входить эфиры с ведущим Майком Тирико, посещение соревнований и встречи со спортсменами, их друзьями и семьями. Кроме того, рэперу предстоит на камеру изучить достопримечательности Парижа. Телеканал возлагает на Snoop Dogg большие надежды: под его репортажи уже выделено время в прайм-тайм.

    Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 16 августа 2024 года. Международный олимпийский комитет допустил россиян до участия в Играх, но только в нейтральном статусе, без флага и гимна. При этом даже при соблюдении этого требования россияне и белорусы не смогут участвовать в командных соревнованиях. Подробнее о том, кто из российских спортсменов уже отказался ехать на Олимпиаду, читайте на «Фонтанке».

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