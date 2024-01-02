В БРИКС вступили новые страны

Саудовская Аравия официально присоединилась к БРИКС, став полноценным членом организации. Об этом 2 января сообщил государственный телеканал Al Ekhbariya.



Отмечалось, что этот шаг «укрепляет позиции королевства в мире». Как пишет ТАСС, пять новых членов — Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия — начали полноценную работу в БРИКС с 1 января под председательством России.



БРИКС включал пять государств: Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. В августе прошлого года на саммите в ЮАР было объявлено, что страны — члены организации собираются пригласить новых участников, включая Аргентину. Однако 29 декабря новый президент Аргентины Хавьер Милей официально отказался от вступления страны в БРИКС.