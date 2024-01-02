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    В БРИКС вступили новые страны

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    Саудовская Аравия официально присоединилась к БРИКС, став полноценным членом организации. Об этом 2 января сообщил государственный телеканал Al Ekhbariya.

    Отмечалось, что этот шаг «укрепляет позиции королевства в мире». Как пишет ТАСС, пять новых членов — Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия — начали полноценную работу в БРИКС с 1 января под председательством России.

    БРИКС включал пять государств: Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. В августе прошлого года на саммите в ЮАР было объявлено, что страны — члены организации собираются пригласить новых участников, включая Аргентину. Однако 29 декабря новый президент Аргентины Хавьер Милей официально отказался от вступления страны в БРИКС.

    Российское председательство в БРИКС в 2024 году пройдет под девизом «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», сказал 1 января президент РФ Владимир Путин.

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