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    Десятки нераспроданных ёлок начали находить на улицах Петербурга после Нового года

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    Жители сразу нескольких районов Петербурга пожаловались на свалки из нераспроданных новогодних деревьев. Фотографиями десятков выброшенных живых елей поделился читатель «Фонтанки».

    Так, в Калининском районе срубленные деревья бросили там же, где еще недавно задорого продавали. Пышные ели, пихты и другие хвойные, обернутые сетью, и специальные ёлочные подставки оставлены посреди улицы.

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    А такую картину читатели увидели Гаккелевской улице, 33.

    читатель «Фонтанки»

    Еще одно скопление хвойного товара находится в Пушкине. Там больше десяти деревьев заметили у мусорного контейнера. «Очень грустное зрелище», — написал автор поста в группе «Колпинский район. Колпино. Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

    Как ранее писала «Фонтанка», в этом году стоимость живого праздничного дерева в Петербурге доходила до 5500 рублей. В основном цена составляла около двух тысяч рублей.

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