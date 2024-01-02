Десятки нераспроданных ёлок начали находить на улицах Петербурга после Нового года

Жители сразу нескольких районов Петербурга пожаловались на свалки из нераспроданных новогодних деревьев. Фотографиями десятков выброшенных живых елей поделился читатель «Фонтанки».
Так, в Калининском районе срубленные деревья бросили там же, где еще недавно задорого продавали. Пышные ели, пихты и другие хвойные, обернутые сетью, и специальные ёлочные подставки оставлены посреди улицы.
А такую картину читатели увидели Гаккелевской улице, 33.
читатель «Фонтанки»
Еще одно скопление хвойного товара находится в Пушкине. Там больше десяти деревьев заметили у мусорного контейнера. «Очень грустное зрелище», — написал автор поста в группе «Колпинский район. Колпино. Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».
Как ранее писала «Фонтанка», в этом году стоимость живого праздничного дерева в Петербурге доходила до 5500 рублей. В основном цена составляла около двух тысяч рублей.