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    Пять человек погибли при столкновении самолетов в токийском аэропорту

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    Пятеро членов экипажа военно-транспортного самолета DHC-8 береговой охраны Японии погибли при столкновении с пассажирским лайнером Japan Airlines в токийском аэропорту. Об этом 2 января сообщает канал NHK.

    Спастись из горящего самолета удалось пилоту DHC-8, он находится в тяжелом состоянии. В береговой охране уточнили, что их самолет готовился вылететь в Ниигату для оказания помощи при землетрясении.

    В лайнере Japan Airlines никто не пострадал — 367 пассажиров и 12 членов экипажа были эвакуированы при помощи надувных трапов.

    «Фонтанка» показывала эпичные кадры пожара. Судя по трансляции местных СМИ, пассажирский самолет полностью сгорел.

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