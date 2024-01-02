Пять человек погибли при столкновении самолетов в токийском аэропорту

Пятеро членов экипажа военно-транспортного самолета DHC-8 береговой охраны Японии погибли при столкновении с пассажирским лайнером Japan Airlines в токийском аэропорту. Об этом
Спастись из горящего самолета удалось пилоту DHC-8, он находится в тяжелом состоянии. В береговой охране уточнили, что их самолет готовился вылететь в Ниигату для оказания помощи при землетрясении.
В лайнере Japan Airlines никто не пострадал —
«Фонтанка» показывала эпичные кадры пожара. Судя по трансляции местных СМИ, пассажирский самолет полностью сгорел.