Пять человек погибли при столкновении самолетов в токийском аэропорту

Пятеро членов экипажа военно-транспортного самолета DHC-8 береговой охраны Японии погибли при столкновении с пассажирским лайнером Japan Airlines в токийском аэропорту. Об этом 2 января сообщает канал NHK.



Спастись из горящего самолета удалось пилоту DHC-8, он находится в тяжелом состоянии. В береговой охране уточнили, что их самолет готовился вылететь в Ниигату для оказания помощи при землетрясении.



В лайнере Japan Airlines никто не пострадал — 367 пассажиров и 12 членов экипажа были эвакуированы при помощи надувных трапов.



«Фонтанка» показывала эпичные кадры пожара. Судя по трансляции местных СМИ, пассажирский самолет полностью сгорел.