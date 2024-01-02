Пассажирский самолет полыхнул в токийском аэропорту после посадки

В токийском аэропорту Ханэда тушат пассажирский самолет компании Japan Airlines, который загорелся сразу после посадки. Об этом 2 января сообщает телеканал NHK.
Борт прилетел в столицу из нового аэропорта Титосэ на Хоккайдо. На видео можно заметить, что лайнер спокойно ехал по полосе и внезапно вспыхнул. По данным спасателей, он столкнулся с самолетом береговой охраны.
Сейчас, судя по кадрам местных телеканалов, самолет все еще горит. ТАСС пишет, что авиакомпания подтвердила благополучную эвакуацию 367 пассажиров и членов экипажа с горящего лайнера. Береговая охрана также сообщила о столкновении ее военно-транспортного самолета с пассажирским бортом при посадке в Токио.