В Челябинске задержали подозреваемых в нападении на участников СВО

В Челябинской области задержали троих подозреваемых в нападении на участников СВО. Один из фигурантов несовершеннолетний. Об этом 1 января сообщает Следственный комитет.
СК России
Ранее было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. В ближайшее время планируется предъявить обвинение молодым людям и направить в суд ходатайство о заключении их под стражу. Изначально предполагалось, что на участников СВО напали мигранты, однако в новом релизе СК об этом не говорится.
Инцидент произошел в ночь на 1 января на одной из улиц Советского района Челябинска, а видео драки широко разошлось по соцсетям. Известно, что толпа нетрезвых молодых людей с южным акцентом после словесного конфликта напала на нескольких мужчин, которые предупредили, что являются «военными, которые воевали». Пострадавших били дубинкой, руками и ногами. Причина драки неизвестна. Однако читатель, который прислал видео 74.RU, сообщил, что нетрезвые хулиганы на улице «принялись оскорблять жен ветеранов, а после замечаний побежали за палками и газовыми баллончиками».