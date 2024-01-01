    Сейчас

    -17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -17˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -21

    1 м/с, вос

    767мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd89.69eur99.19

    В Челябинске задержали подозреваемых в нападении на участников СВО

    3818
    обсудить

    В Челябинской области задержали троих подозреваемых в нападении на участников СВО. Один из фигурантов несовершеннолетний. Об этом 1 января сообщает Следственный комитет.

    СК России

    Ранее было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. В ближайшее время планируется предъявить обвинение молодым людям и направить в суд ходатайство о заключении их под стражу. Изначально предполагалось, что на участников СВО напали мигранты, однако в новом релизе СК об этом не говорится.

    Инцидент произошел в ночь на 1 января на одной из улиц Советского района Челябинска, а видео драки широко разошлось по соцсетям. Известно, что толпа нетрезвых молодых людей с южным акцентом после словесного конфликта напала на нескольких мужчин, которые предупредили, что являются «военными, которые воевали». Пострадавших били дубинкой, руками и ногами. Причина драки неизвестна. Однако читатель, который прислал видео 74.RU, сообщил, что нетрезвые хулиганы на улице «принялись оскорблять жен ветеранов, а после замечаний побежали за палками и газовыми баллончиками».

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК24
    СМЕХ11
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close