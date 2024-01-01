Вечер удался. Посетительница бара при отеле на Марата ждала Новый год, а пришли за ней из другого места

Экстравагантная дама в черном платье с фатином впечатлила посетителей бара при апарт-отеле на улице Марата в ночь с 30 на 31 декабря. Особа играла с ножом (который, с ее слов, купила в «Военторге»), томно дымила и пыталась запустить бокалом в охранника.
читатель «Фонтанки»
Конфликт между охраной и неадекватной гражданкой наблюдали десятки гостей и сотрудники, некоторые снимали на видео, что не смущало виновницу переполоха. После того как другая девушка — судя по всему, посетительница бара, — отобрала у дебоширки бокал, женщина накинулась на охранника с ножом.
Впрочем, далеко зайти ей не дали — в буквальном смысле: пикантности ситуации придавало то, что у нападавшей нога была в гипсе.
Спустя некоторое время, видимо устав от собственных «подвигов», гостья разлеглась на полу лобби, продолжая курить. Когда же к ней подошли, чтобы выдворить за пределы общественного места, женщина потребовала скорую, заявив, что имеет на это право, поскольку у нее сломана нога. Чем завершились переговоры, неясно, но уже вскоре шумную посетительницу окружили люди в форме Росгвардии. Женщину в итоге унесли на руках.