Мэр Белгорода отреагировал на публикации о «минировании» улиц города «лепестками»

Сообщения в соцсетях о якобы минировании «лепестками» улиц Белгорода являются фейками. Об этом 1 января сообщил мэр города Валентин Демидов.



По его словам, в Белгороде усилен контроль за безопасностью на всех улицах и общественных территориях. Силовики дежурят круглосуточно.

«Никаких сообщений о найденных подозрительных предметах в дежурную службу не поступало. Будьте внимательны! Ложная информация распространяется, чтобы посеять панику. Доверяйте только официальным источникам. По всем вопросам звоните в службу 112», — написал мэр в своем телеграм-канале.