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    Мэр Белгорода отреагировал на публикации о «минировании» улиц города «лепестками»

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    Сообщения в соцсетях о якобы минировании «лепестками» улиц Белгорода являются фейками. Об этом 1 января сообщил мэр города Валентин Демидов.

    По его словам, в Белгороде усилен контроль за безопасностью на всех улицах и общественных территориях. Силовики дежурят круглосуточно.

    «Никаких сообщений о найденных подозрительных предметах в дежурную службу не поступало. Будьте внимательны! Ложная информация распространяется, чтобы посеять панику. Доверяйте только официальным источникам. По всем вопросам звоните в службу 112», — написал мэр в своем телеграм-канале.

    Ранее президент РФ Владимир Путин назвал терактом обстрел Белгорода со стороны ВСУ. Украинская сторона ударила по городу из «неизбирательного оружия, бьющего по площадям», отметил он. Напомним, в результате удара, произошедшего 30 декабря, погибли 24 человека. Пострадали 108 человек. Среди погибших четверо детей.

    Противопехотная фугасная мина ПФМ-1 «Лепесток» предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Применение таких мин запрещено Оттавской конвенцией.

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