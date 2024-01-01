На Сахалине, во Владивостоке и Находке объявили угрозу цунами

Сахалинское управление по гидрометеорологии объявило угрозу цунами. Об этом стало известно в понедельник, 1 января, из сообщения на сайте ГУ МЧС РФ по региону.



«Под воздействие волн цунами могут попасть прибрежные части западного побережья Сахалина», — говорится в сообщении ведомства.



Также угрозу цунами объявили во Владивостоке и Находке.

«Рыбакам и всем, кто планирует выход в акваторию, необходимо срочно вернуться на берег», — говорится в сообщении владивостокской мэрии.



В понедельник, 1 января, в центральной части Японии произошли несколько мощных землетрясений.