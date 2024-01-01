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    На Сахалине, во Владивостоке и Находке объявили угрозу цунами

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    Сахалинское управление по гидрометеорологии объявило угрозу цунами. Об этом стало известно в понедельник, 1 января, из сообщения на сайте ГУ МЧС РФ по региону.

    «Под воздействие волн цунами могут попасть прибрежные части западного побережья Сахалина», — говорится в сообщении ведомства.

    Также угрозу цунами объявили во Владивостоке и Находке.

    «Рыбакам и всем, кто планирует выход в акваторию, необходимо срочно вернуться на берег», — говорится в сообщении владивостокской мэрии.

    В понедельник, 1 января, в центральной части Японии произошли несколько мощных землетрясений.

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    Угроза цунамиЗемлетрясение
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