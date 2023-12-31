В петербургских гипермаркетах толпы. Видео для тех, кому туда не надо

Очереди за продуктами и подарками не заканчиваются в магазинах Петербурга 31 декабря. «Фонтанка» собрала видео от тех, кто томится в гипермаркетах. Судя по всему, хуже всего нынче днем в больших продуктовых магазинах. К примеру, огромные очереди в «Ленте» на Обводном канале и на Московском шоссе. Видео с Руставели читатели прислали утром — магазин выглядит как после погрома.

Худо и в «Золотом Яблоке» в Невском центре, там очереди за косметикой еще со вчерашнего дня. Множество людей встали в очереди в городских пекарнях, хвосты из желающих купить свежего хлеба и сладостей торчат на улицах.