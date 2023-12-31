В селе Уэлен первым в России наступил Новый год — но это если сверять астрономические часы. И Петербургу праздновать не в полночь!

Ученые из московского государственного университета геодезии создали карту, на которой видно фактическое наступление полуночи в разных уголках России. Первыми в 2024-й вступили 673 жителя села на Чукотке.

Как рассказывают ученые, знание о том, что когда в Москве три часа дня, то в Петропавловске-Камчатском полночь, с их точки зрения не совсем корректно. Дело в том, что событие из поясного времени, проще говоря, гражданского.

Ученые предлагают сверять часы по астрономическому времени — это истинное солнечное время, определяемое по углу наклона Земли к Солнцу и ее вращения вокруг своей оси. Исходя из него, в 14:19 Новый год уже встретили жители самого восточного населенного пункта России — это село Уэлен Чукотского автономного округа. В 15:00 2024 год придет в Анадырь, а что до Петропавловска-Камчатского, то там можно начинать праздновать в 16:25 по мск.

Новый год приходит в Москву в 00:29. Петербургу ждать еще почти полчаса — до 00:57. Позже всех истинное солнечное время почувствуют те, кто окажется на Балтийское косе в Калининградской области в 01:41.