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    В селе Уэлен первым в России наступил Новый год — но это если сверять астрономические часы. И Петербургу праздновать не в полночь!

    1990
    11 комментариев

    Автор: МИИГАиК

    Ученые из московского государственного университета геодезии создали карту, на которой видно фактическое наступление полуночи в разных уголках России. Первыми в 2024-й вступили 673 жителя села на Чукотке.

    Как рассказывают ученые, знание о том, что когда в Москве три часа дня, то в Петропавловске-Камчатском полночь, с их точки зрения не совсем корректно. Дело в том, что событие из поясного времени, проще говоря, гражданского.

    Ученые предлагают сверять часы по астрономическому времени — это истинное солнечное время, определяемое по углу наклона Земли к Солнцу и ее вращения вокруг своей оси. Исходя из него, в 14:19 Новый год уже встретили жители самого восточного населенного пункта России — это село Уэлен Чукотского автономного округа. В 15:00 2024 год придет в Анадырь, а что до Петропавловска-Камчатского, то там можно начинать праздновать в 16:25 по мск.

    Новый год приходит в Москву в 00:29. Петербургу ждать еще почти полчаса — до 00:57. Позже всех истинное солнечное время почувствуют те, кто окажется на Балтийское косе в Калининградской области в 01:41.

    И еще немного космоса. Фактически Новый год это празднование того, что Земля завершила еще один круг вокруг Солнца. Как известно, занимает он 365 дней и шесть часов. Так что в действительности новый год наступает в шесть утра. К слову, 2024 год — високосный.

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