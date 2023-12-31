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    Теперь воздушная тревога в Севастополе. Крымский мост перекрыт

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    Временно перекрыт Крымский мост днем 31 декабря. Одновременно в Севастополе объявлена воздушная тревога.

    О перекрытии моста сообщает инфоцентр в телеграм-канале. «Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сказано в сообщении.

    Параллельно губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил о воздушной тревоге.

    Ранее утром сирены работали в Белгороде, но новых прилетов не было. На данный момент известно о 24 погибших из-за обстрелов накануне.

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