Новогоднюю открытку нашли на витрине магазина на юге Петербурга. Стих на ней потянул на уголовное дело

Новогоднюю открытку нашли в витрине сетевого магазина в Красносельском районе, но сотрудников она не порадовала. Искусство потянуло на оправдание терроризма.

В полицию руководство заведения на Таллинском шоссе обратилось около пяти часов дня 29 декабря, стало известно «Фонтанке» 31 декабря. Прибывшим на место сотрудникам МВД передали открытку, которую нашли сутками ранее. На ней был странный стих на украинском языке, в котором содержится зашифрованное оскорбление российского президента. Авторство стихотворения пока не установлено.