Новогоднюю открытку нашли на витрине магазина на юге Петербурга. Стих на ней потянул на уголовное дело

Новогоднюю открытку нашли в витрине сетевого магазина в Красносельском районе, но сотрудников она не порадовала. Искусство потянуло на оправдание терроризма.
В полицию руководство заведения на Таллинском шоссе обратилось около пяти часов дня 29 декабря, стало известно «Фонтанке» 31 декабря. Прибывшим на место сотрудникам МВД передали открытку, которую нашли сутками ранее. На ней был странный стих на украинском языке, в котором содержится зашифрованное оскорбление российского президента. Авторство стихотворения пока не установлено.
Изучив «произведение», было возбуждено уголовное дело по статье «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или оправдание терроризма». Материалы дела переданы ФСБ.
В Петербурге уже есть прецедент, когда художницу Александру Скочеленко осудили на семь лет по статье о фейках о российской армии (