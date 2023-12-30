Обстрел Белгорода, сотня раненых и погибшие дети: новости СВО за 30 декабря

Под обстрелы в Белгороде попали дома и машины

Под обстрелы в Белгороде попали дома и машины Фото: Baza / T.me

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 30 декабря.

Белгород около суток был под массированным обстрелом ВСУ. От удара по центру города погибли 14 человек (двое — дети). 108 ранены.

В Минобороны также рассказали о 32 беспилотниках, сбитых над Московской, Брянской, Орловской и Курской областями . В Брянской области при обстреле погиб ребенок. По атаке в Белгороде Минобороны выпустило отдельный комментарий.

— Сегодня киевский режим предпринял попытку нанесения неизбирательного комбинированного удара по городу Белгороду двумя ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. Средствами ПВО ракеты «Ольха» и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire были перехвачены. Несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет «Ольха» попали по городу Белгороду. <...> В случае прямого попадания ракет «Ольха» с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы неизмеримо более тяжелыми, — сообщили в Минобороны.

Россия запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с обстрелом. Об обстановке доложили Путину и премьер-министру Мишустину. Другие подробности о трагедии мы собрали в отдельном тексте .

Подростка впервые осудили за госизмену

В Адыгее суд признал виновным в госизмене 18-летнего жителя Майкопа. По информации следствия, когда он был подростком, то собирал и передавал ВСУ данные об одной из местных воинских частей: он наблюдал за ней, фотографировал и отправлял фото «представителю иностранного государства».

Молодой человек получил 4 года лишения свободы. Как сообщил суд, подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном.

Это первый случай, когда в России по статье о госизмене осудили человека, который на момент совершения преступления был несовершеннолетним.

