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    На Калифорнию обрушились гигантские волны. Стихия сносит автомобили и сбивает с ног людей

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    2 комментария

    Гигантские волны третий день обрушиваются на побережье Калифорнии в США. Как передает 30 декабря CNN, стихия снесла припаркованные у берега автомобили, затопила несколько домов и предприятий. Есть пострадавшие среди населения.

    На видео, которое публикует The Guardian, несколько человек стоят на берегу океана и наблюдают за гигантскими волнами. Когда на них обрушивается волна выше человеческого роста, они начинают убегать. Одного человека сносит волной, он пытается встать, а затем снова падает.

    Автор: Guardian News / YouTube

    Как сообщается, инцидент произошел в прибрежном городке Вентура неподалеку от Лос-Анджелеса. По данным Reuters, восемь человек госпитализированы.

    Волны пришли на побережье Калифорнии из-за шторма в Тихом океане. Национальная метеорологическая служба страны предупреждала о том, что высота волн может достигнуть 12 метров, и советовала жителям штата не подходить к воде. По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия могут продолжиться 30 и 31 декабря.

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    Комментарии 2

    Гость30 Дек 2023 в 19:33
    Лахта, вперед!
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