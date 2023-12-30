На Калифорнию обрушились гигантские волны. Стихия сносит автомобили и сбивает с ног людей

Гигантские волны третий день обрушиваются на побережье Калифорнии в США. Как передает 30 декабря CNN, стихия снесла припаркованные у берега автомобили, затопила несколько домов и предприятий. Есть пострадавшие среди населения.



На видео, которое публикует The Guardian, несколько человек стоят на берегу океана и наблюдают за гигантскими волнами. Когда на них обрушивается волна выше человеческого роста, они начинают убегать. Одного человека сносит волной, он пытается встать, а затем снова падает.