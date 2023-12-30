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    Обвиняемый в убийстве отца Владимира Легойды арестован. Мотивом стали деньги

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    Видновский городской суд Московской области отправил под стражу обвиняемого в расправе над 90-летним отцом Владимира Легойды. Он не отпирался и не возражал.

    Как сообщили в областной прокуратуре, 30 декабря фигурант арестован до 29 февраля. В ведомстве уточняют, что это 26-летний житель Брянской области. Он признался, что за преступлением стояла корысть.

    «Попросил его подвезти до банкомата. Когда потерпевший согласился, обвиняемый напал на него и нанес множественные колото-резаные ранения. После похитил имеющиеся у пожилого мужчины денежные средства», — рассказали в прокуратуре.

    Официальный телеграм-канал Прокуратуры Московской области

    По данным регионального Следственного комитета, у пенсионера похитили 100 тысяч рублей. Его тело было найдено на обочине в Ленинском городском округе накануне. Вскоре выяснилось, что был убит отец председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды.

    Подозреваемого задержали через несколько часов, часть денег нашли в его съёмной квартире. СК предъявил мужчине обвинение по трём статьям: убийство, разбой и использование подложного документа.

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