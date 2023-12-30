Обвиняемый в убийстве отца Владимира Легойды арестован. Мотивом стали деньги

Видновский городской суд Московской области отправил под стражу обвиняемого в расправе над 90-летним отцом Владимира Легойды. Он не отпирался и не возражал.



Как сообщили в областной прокуратуре, 30 декабря фигурант арестован до 29 февраля. В ведомстве уточняют, что это 26-летний житель Брянской области. Он признался, что за преступлением стояла корысть.



«Попросил его подвезти до банкомата. Когда потерпевший согласился, обвиняемый напал на него и нанес множественные колото-резаные ранения. После похитил имеющиеся у пожилого мужчины денежные средства», — рассказали в прокуратуре.