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    Ботанический сад приглашает на «Ботанический Новый год» и выставку бромелиевых

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    В рамках новогоднего фестиваля вы сможете посетить выставку бромелиевых и Ботанический музей, пройти семейный квест на одном из оранжерейных маршрутов.

    Фото: Наталья Гончарова, «Фонтанка.ру»
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    Новогодний фестиваль в январе 2024 года в Ботаническом саду будет сопровождать выставка бромелий. Вы сможете увидеть в «Зелёном домике» более семидесяти таксонов (групп растений) из разных мест — от гор Аргентины и Боливии (Deuterocochnia) до тропического дождевого леса Бразилии и Центральной Америки (Vriesea, Neoregelia, Guzmania) и пустынь Мексики (Hechtia). Также вы увидите значительную часть коллекции атмосферных тилландсий из фондовых оранжерей. Выставка будет работать в дни фестиваля с 10 до 17 часов.

    В дни фестиваля традиционно будет работать Ботанический музей (экспозиции «Растительность земного шара», «Растительность Санкт-Петербурга и Ленинградской области», «История и эволюция растительного мира» на втором и третьем этажах. Музей будет работать с 10 до 17 часов.

    В оранжереях с 11 до 16:30 вы сможете пройти семейный квест «Новогодние каникулы муравьишки» (4+). В рамках прогулки будут по очереди работать тропический и субтропический маршруты, расписание есть на сайте Ботанического сада.

    Фестиваль «Ботанический Новый год» в Ботаническом саду Петра Великого пройдёт со 2 по 8 января 2024 года. В эти дни в продаже только фестивальные билеты. 0+

    Фото: Наталья Гончарова, «Фонтанка.ру»

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