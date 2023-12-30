Ботанический сад приглашает на «Ботанический Новый год» и выставку бромелиевых

В рамках новогоднего фестиваля вы сможете посетить выставку бромелиевых и Ботанический музей, пройти семейный квест на одном из оранжерейных маршрутов.

Новогодний фестиваль в январе 2024 года в Ботаническом саду будет сопровождать выставка бромелий. Вы сможете увидеть в «Зелёном домике» более семидесяти таксонов (групп растений) из разных мест — от гор Аргентины и Боливии (Deuterocochnia) до тропического дождевого леса Бразилии и Центральной Америки (Vriesea, Neoregelia, Guzmania) и пустынь Мексики (Hechtia). Также вы увидите значительную часть коллекции атмосферных тилландсий из фондовых оранжерей. Выставка будет работать в дни фестиваля с 10 до 17 часов.

В дни фестиваля традиционно будет работать Ботанический музей (экспозиции «Растительность земного шара», «Растительность Санкт-Петербурга и Ленинградской области», «История и эволюция растительного мира» на втором и третьем этажах. Музей будет работать с 10 до 17 часов.

В оранжереях с 11 до 16:30 вы сможете пройти семейный квест «Новогодние каникулы муравьишки» (4+). В рамках прогулки будут по очереди работать тропический и субтропический маршруты, расписание есть на сайте Ботанического сада.

Фестиваль «Ботанический Новый год» в Ботаническом саду Петра Великого пройдёт со 2 по 8 января 2024 года. В эти дни в продаже только фестивальные билеты. 0+