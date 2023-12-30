Подозреваемому в убийстве 90-летнего отца Владимира Легойды предъявили обвинения

Задержанному в Подмосковье 25-летнему мужчине, которого подозревают в убийстве 90-летнего отца журналиста Владимира Легойды, предъявлено обвинение по двум статьям уголовного кодекса. Об этом 30 декабря сообщает ГСУ СК по Московской области.



Мужчине вменяют разбой (часть 2 статьи 105 УК) и использование заведомо подложного документа.



В СК добавили, что обвиняемый признался в содеянном и заявил, что убийство, совершенное накануне, произошло с целью завладеть деньгами пенсионера. У погибшего были похищены 100 тысяч рублей.

