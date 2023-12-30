    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, Снег

    Ощущается как -6

    1 м/с, вос

    748мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd89.69eur99.19

    Подозреваемому в убийстве 90-летнего отца Владимира Легойды предъявили обвинения

    194

    Задержанному в Подмосковье 25-летнему мужчине, которого подозревают в убийстве 90-летнего отца журналиста Владимира Легойды, предъявлено обвинение по двум статьям уголовного кодекса. Об этом 30 декабря сообщает ГСУ СК по Московской области.

    Мужчине вменяют разбой (часть 2 статьи 105 УК) и использование заведомо подложного документа.

    В СК добавили, что обвиняемый признался в содеянном и заявил, что убийство, совершенное накануне, произошло с целью завладеть деньгами пенсионера. У погибшего были похищены 100 тысяч рублей.

    Тело 90-летнего пенсионера с множеством ранений было найдено в Ленинском городском округе 29 декабря. Предполагаемый преступник был задержан через несколько часов.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Убийство
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close