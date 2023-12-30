«Народный собор Петербурга» выселяют из помещения на Невском проспекте. Патриотическая коалиция пожаловалась на Смольный президенту

Коалицию патриотических организаций «Народный собор Петербурга» выселяют из помещения на Невском проспекте. Об этом «Фонтанке» рассказал ее руководитель Анатолий Артюх 30 декабря. По его словам, визит сотрудников комитета по контролю за имуществом состоялся 28 декабря. Те вскрыли двери, вывезли часть имущества организации и затем опечатали вход в помещение, говорит Анатолий Артюх.

предоставлено «Фонтанке»

Нежилое помещение по адресу: Невский пр., д. 44, литера А, было предоставлено «Народному собору Петербурга» в 2015 году администрацией Георгия Полтавченко на безвозмездной основе, пояснил Анатолий Артюх. Однако документально право пользования оформлено не было, признает он. Но после смены губернатора контакт со Смольным был потерян. В 2021 году комитет по контролю за имуществом выдал предписание освободить помещение. Попытки оформить аренду официально успехом не увенчались. На несколько заявок КИО выдал отказ, на последнюю ответ не поступил вовсе. Других помещений комитет «Народному собору Петербурга» не предлагал, а названная рыночная ставка «550 000 рублей в месяц» была неподъемной для некоммерческой организации, утверждает ее глава.



Визит ККИ стал неожиданностью для «Народного собора Петербурга», и его деятельность сейчас парализована. По словам Анатолия Артюха, организация уже обратилась в администрацию президента (копия ответа о том, что обращение зарегистрировано и перенаправлено в прокуратуру, есть у «Фонтанки»).

Фото: предоставлено «Фонтанке» Фото: предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





В комитете по контролю за имуществом «Фонтанке» пояснили, что нежилое помещение 8-Н, расположенное по адресу: Невский пр., д. 44, литера А, находится в собственности Санкт-Петербурга, в гражданско-правовые сделки не вовлечено. «Некоммерческие организации занимают объект без правоустанавливающих документов», — отметили в пресс-службе. В ККИ также рассказали, что комитет имущественных отношений неоднократно давал пользователю «необходимые разъяснения по возможным вариантам оформления прав» — в ходе личного приёма и письменно.



Освобождение помещения происходит «в соответствии с нормами действующего законодательства», подчеркивают в ведомстве. После праздников оно будет передано в ГУЖА. «Часть имущества из объекта мы вывезли, поскольку срок на добровольное освобождение уже был исчерпан давно. Часть имущества все еще остается в помещении — его пользователи могут вывезти самостоятельно», — отметили в ККИ. Имущество, которое было изъято, пользователь может вернуть, если предоставит документы, подтверждающие принадлежность.

