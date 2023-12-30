Названа дата выхода фильма «Майор Гром: Игра»

Новая часть франшизы про полицейского Игоря Грома, фильм «Майор Гром: Игра», выйдет в прокат весной. Дату выхода 30 декабря сообщили «Кинопоиск», Bubble Studios и «Централ Партнершип».



Отмечается, что картина выйдет 23 мая. Сначала ее будут показывать в кинотеатрах, затем фильм «Майор Гром: Игра» можно будет посмотреть на «Кинопоиске».



Работа над фильмом стартовала в начале 2023 года. Над ним, как и над предыдущими двумя частями франшизы «Майор Гром: Чумной доктор» и «Гром: Трудное детство», работал режиссер Олег Трофим. Игоря Грома и его напарника Диму Дубина играют уже известные зрителям Тихон Жизневский и Александр Сетейкин.

