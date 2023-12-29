Начало новогодних праздников для посетителей баров в центре Петербурга началось с полицейского рейда

Полиция приехала проверять бары на улице Некрасова в Петербурге поздним вечером 29 декабря. На выходе у всех проверяют паспорта.
О рейде «Фонтанке» сообщила читательница Айгуль, которая проводила вечер в баре «Наденька». По ее словам, посетители вынуждены покинуть бар «добровольно-принудительно». На выходе у всех проверяют паспорта, из-за чего скопилась очередь.
Еще трое сотрудников, сообщила Айгуль, забрали одного молодого человека.
Судя по тому, что читательнице удалось разглядеть из окон, в баре «Звонок» напротив такая же ситуация. Также, по ее словам, проверка проходит в баре «Шуба».
Мифтахова Айгуль
О причинах проверки сотрудники правоохранительных органов посетителям не сообщают.
Мифтахова Айгуль
Последний рейд на Некрасова был в середине сентября. Тогда проверяли не только бары, но и магазины. Поводом стала нелегальная продажа алкоголя.