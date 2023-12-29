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    Начало новогодних праздников для посетителей баров в центре Петербурга началось с полицейского рейда

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    Полиция приехала проверять бары на улице Некрасова в Петербурге поздним вечером 29 декабря. На выходе у всех проверяют паспорта.

    О рейде «Фонтанке» сообщила читательница Айгуль, которая проводила вечер в баре «Наденька». По ее словам, посетители вынуждены покинуть бар «добровольно-принудительно». На выходе у всех проверяют паспорта, из-за чего скопилась очередь.

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    Еще трое сотрудников, сообщила Айгуль, забрали одного молодого человека.

    Судя по тому, что читательнице удалось разглядеть из окон, в баре «Звонок» напротив такая же ситуация. Также, по ее словам, проверка проходит в баре «Шуба».

    Мифтахова Айгуль

    О причинах проверки сотрудники правоохранительных органов посетителям не сообщают.

    Мифтахова Айгуль

    Последний рейд на Некрасова был в середине сентября. Тогда проверяли не только бары, но и магазины. Поводом стала нелегальная продажа алкоголя.

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