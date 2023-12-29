ФТС в 2023 году увеличил сборы на границе на 6,5% до 6,6 трлн рублей

Федеральная таможенная служба по итогам 2023 года увеличит сборы таможенных платежей на 6,5% по сравнению с прошлым годом. Всего планируется собрать около 6,6 трлн рублей. Об этом сообщил руководитель ведомства Руслан Давыдов, передает «Коммерсантъ» 29 декабря.
Однако, по сравнению с результатом 2021 года, результаты 2023 года оказались на 8,3% меньше.
По словам Руслана Давыдова, ФНС «уверенно выполнила и даже перевыполнила» плановое задание, которое составляло 6,46 трлн рублей. Отметки удалось достичь, «несмотря на попытки оппонентов России дестабилизировать внешнюю торговлю».
Кроме того, как отметил руководитель ведомства, по итогам года перевыполнен план по наращиванию товарооборота с Китаем — объем торговли составит 220–225 млрд долларов при плане в 200 млрд долларов, который ранее установил президент РФ Владимир Путин.
«Можно с уверенностью сказать, что глобальный разворот российской внешней торговли на Восток и на Юг состоялся», — заключил глава ФТС.
По итогам 2022 года из-за падения импорта ФТС снизила сборы в бюджет почти на 1 трлн рублей относительно 2021 года. Доходы федерального бюджета, администрируемые ФТС, за прошлый год составили 6,2 трлн рублей, что на 15% (934 млрд руб.) ниже результата 2021 года (7,16 трлн руб.). бюджет России по итогам 2021 года получит 28 трлн рублей налоговых поступлений, объем которых за первые 10 месяцев составил 23 трлн рублей.