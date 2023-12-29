ФТС в 2023 году увеличил сборы на границе на 6,5% до 6,6 трлн рублей

Федеральная таможенная служба по итогам 2023 года увеличит сборы таможенных платежей на 6,5% по сравнению с прошлым годом. Всего планируется собрать около 6,6 трлн рублей. Об этом сообщил руководитель ведомства Руслан Давыдов, передает «Коммерсантъ» 29 декабря.



Однако, по сравнению с результатом 2021 года, результаты 2023 года оказались на 8,3% меньше.

По словам Руслана Давыдова, ФНС «уверенно выполнила и даже перевыполнила» плановое задание, которое составляло 6,46 трлн рублей. Отметки удалось достичь, «несмотря на попытки оппонентов России дестабилизировать внешнюю торговлю».