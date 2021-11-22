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ФНС: Бюджет России по итогам года получит на 7 трлн рублей больше налоговых поступлений

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По оценке Федеральной налоговой службы, бюджет России по итогам 2021 года получит 28 трлн рублей налоговых поступлений. Это на 7 трлн больше, чем в прошлом году, сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным 22 ноября глава ФНС Даниил Егоров.

По его словам, объем налоговых поступлений за первые 10 месяцев составил 23 трлн рублей. Это на 37% больше показателя за тот же период 2020 года. «Учитывая, что прошлый год аномальный, даже если сравнивать с 2019 годом, то у нас поступления плюс 23 процента, и мы всё равно наблюдаем существенный рост», — цитирует Егорова пресс-служба Кремля.

Глава ФНС напомнил, что служба администрирует выплаты субсидий на поддержание зарплаты в компаниях с ноября. Эта мера была введена в качестве компенсации на время нерабочих дней наиболее пострадавшему от коронавируса и его последствий бизнесу. По словам Егорова, уже выплачено свыше 22 млрд рублей более чем 300 компаниям, тысячам компаний индивидуальных предпринимателей, где работает больше 1,7 млн человек.

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Комментарии (9)

SU LUX INN
а оплатит, как всегда, Простой народ!
Oliv
Вот что обменный курс животворящий делает при росте объемов валютной экспортной выручки. И все бы ничего, если бы эти доходы направлялись равномерно в пользу всех потребителей, вынужденных тратить больше из-за завышенной стоимости импорта. Так нет же.
VKuser1708951
Деньги есть! Но не для вас.
А вы - держитесь!

Сколько еще яхт и вилл появится у бескорыстных чиновников!
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