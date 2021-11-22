ФНС: Бюджет России по итогам года получит на 7 трлн рублей больше налоговых поступлений

По оценке Федеральной налоговой службы, бюджет России по итогам 2021 года получит 28 трлн рублей налоговых поступлений. Это на 7 трлн больше, чем в прошлом году, сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным 22 ноября глава ФНС Даниил Егоров.



По его словам, объем налоговых поступлений за первые 10 месяцев составил 23 трлн рублей. Это на 37% больше показателя за тот же период 2020 года. «Учитывая, что прошлый год аномальный, даже если сравнивать с 2019 годом, то у нас поступления плюс 23 процента, и мы всё равно наблюдаем существенный рост», — цитирует Егорова пресс-служба Кремля.

