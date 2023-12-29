ГМЗ «Петергоф» получил генерального директора

В Музее-заповеднике «Петергоф» назначен генеральный директор — им стал Роман Ковриков, временно исполнявший обязанности директора с 2022 года, после ухода Елены Кальницкой из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщили 29 декабря в пресс-службе ГМЗ.



Директор Департамента музеев и внешних связей Минкульта Елена Харламова представила его коллективу как человека, хорошо знакомого сотрудникам. «ГМЗ «Петергоф» последние годы держит лидерство по посещаемости и является самым посещаемым федеральным музеем в России, — сказала она. — Будем и в дальнейшем активно развивать музей, чтобы сделать его еще более популярным и комфортным для посетителей».

