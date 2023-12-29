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    Музеи

    ГМЗ «Петергоф» получил генерального директора

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    8 комментариев

    В Музее-заповеднике «Петергоф» назначен генеральный директор — им стал Роман Ковриков, временно исполнявший обязанности директора с 2022 года, после ухода Елены Кальницкой из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщили 29 декабря в пресс-службе ГМЗ.

    Директор Департамента музеев и внешних связей Минкульта Елена Харламова представила его коллективу как человека, хорошо знакомого сотрудникам. «ГМЗ «Петергоф» последние годы держит лидерство по посещаемости и является самым посещаемым федеральным музеем в России, — сказала она. — Будем и в дальнейшем активно развивать музей, чтобы сделать его еще более популярным и комфортным для посетителей».

    Фото: предоставлено ГМЗ «Петергоф»
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    Роман Ковриков, поблагодарив за назначение, анонсировал ключевое событие, которое ждет музей в 2024 году, — открытие Верхнего сада после масштабной реставрации, которая проводилась впервые за 50 лет.

    Выпускник журфака СПбГУ, Роман Ковриков в музейном деле — с 2000 года: участвовал в проекте воссоздания Янтарной комнаты Екатерининского дворца, в «Петергофе» — с 2010 года, возглавлял службу приема и обслуживания посетителей, с 2014 года — в должности заместителя генерального директора по культурно-просветительской работе.

    Фото: предоставлено ГМЗ «Петергоф»

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    НазначениеПетергоф
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    Комментарии 8

    Гость29 Дек 2023 в 21:04
    Ковриков, Шариков...
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