ГМЗ «Петергоф» получил генерального директора

В Музее-заповеднике «Петергоф» назначен генеральный директор — им стал Роман Ковриков, временно исполнявший обязанности директора с 2022 года, после ухода Елены Кальницкой из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщили 29 декабря в пресс-службе ГМЗ.
Директор Департамента музеев и внешних связей Минкульта Елена Харламова представила его коллективу как человека, хорошо знакомого сотрудникам. «ГМЗ «Петергоф» последние годы держит лидерство по посещаемости и является самым посещаемым федеральным музеем в России, — сказала она. — Будем и в дальнейшем активно развивать музей, чтобы сделать его еще более популярным и комфортным для посетителей».
Роман Ковриков, поблагодарив за назначение, анонсировал ключевое событие, которое ждет музей в 2024 году, — открытие Верхнего сада после масштабной реставрации, которая проводилась впервые за 50 лет.
Выпускник журфака СПбГУ, Роман Ковриков в музейном деле — с 2000 года: участвовал в проекте воссоздания Янтарной комнаты Екатерининского дворца, в «Петергофе» — с 2010 года, возглавлял службу приема и обслуживания посетителей, с 2014 года — в должности заместителя генерального директора по культурно-просветительской работе.