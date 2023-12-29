ВТБ подал иски о взыскании €22 млн и 5,3 млрд рублей со своей британской «дочки»

Банк ВТБ подал два иска о взыскании суммы в размере €22 млн и 5,3 млрд рублей со своей дочерней структуры в Великобритании, которая сейчас находится под внешним управлением. Об этом сообщил «Интерфакс» 29 декабря.



ВТБ запросил наложение ареста на ценные бумаги российских компаний, находящиеся в портфеле VTB Capital PLC, и денежные средства на счетах в российских кредитных организациях в качестве обеспечительных мер. Иск был подан в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 26 декабря, в тот же день ходатайство ВТБ о принятии обеспечительных мер было принято.

