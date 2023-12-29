Еще одна группа граждан РФ эвакуирована из сектора Газа. Спецборт МЧС вылетел из Каира в Москву

Спецборт МЧС России вылетел из Каира в Москву с эвакуированными из зоны палестино-израильского конфликта россиянами, сообщает 29 декабря официальный телеграм-канал чрезвычайного ведомства.



«В самолете Ил-76 в Россию летят 33 человека, в том числе 14 детей, принявших решение покинуть зону палестино-израильского конфликта. Ранее они при содействии МИД были доставлены в Каир из пункта пропуска "Рафах"», — сказано в сообщении МЧС.

Напомним, 18 декабря сообщалось о том, что оперативная группа МЧС России официально завершает работу по эвакуации граждан РФ из сектора Газа. Российские спасатели работали в Египте с 3 ноября. За это время они эвакуировали из зоны палестино-израильского конфликта 1 124 человека.