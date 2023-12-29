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    В Петербурге утвердили новые тарифы на электричество

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    7 комментариев
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив
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    Комитет по тарифам Петербурга опубликовал распоряжение о дифференцированных тарифах на электроэнергию. Они заработают с июля.

    Документ опубликован на сайте комитета 29 декабря. Согласно ему, тарифы будут различаться в зависимости от объема потребления. Один кВт*ч будет стоить 6,19 рублей, 6,20 рублей или 9,98 кВт*ч при объеме соответственно менее 6400 кВт*ч в месяц, 6400 – 11500 кВт*ч в месяц и более 11500 кВт*ч в месяц.

    О внесении изменения в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-ПетербургаСкачать документ Adobe Acrobat (PDF)

    Добавим, почти все население Петербурга попадает в первую группу и будет платить 6,19 рублей. Ранее предполагалась установить в июле единый одноставочный тариф в 6,20 рублей, теперь он будет распространяться только на вторую группу. «Фонтанка» писала, что установление формально дифференцированного тарифа нужно, чтобы индексировать уровень перекрестного субсидирования: это сумма, которую переплачивает за электроэнергию бизнес, чтобы население продолжало платить по льготным тарифам. Подробнее об этом здесь.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

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    Комментарии 7

    Гость29 Дек 2023 в 17:06
    Либерда, ваш выход!
    +0−2
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