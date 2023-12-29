Пробки в Петербурге доросли до 8 баллов, не дожидаясь вечера. Встал центр

Последний рабочий день года традиционно для многих закончился раньше обычного, и пробки в Петербурге доросли до 8 баллов уже в четвертом часу дня, прибавив 2 балла меньше чем за час. Резко плотнее стало в центре, а пробки на КАД переползли севернее.

По данным «Яндекс.Пробок», 8 баллов для четвертого часа дня — на 2 балла больше обычного. Всего часом ранее в Петербурге было 6 баллов . За это время в центре города в пробке встала Садовая улица. Набережная Фонтанки замерла к Невскому проспекту с обеих сторон. Пробка скопилась на Дворцовом мосту и в Дворцовом проезде к Невскому проспекту. Сохраняется напряженная ситуация у площади Восстания, аналогичная картина у площади Александра Невского. А вот на Дворцовой набережной и набережной Кутузова стало слегка посвободнее.

На юго-востоке КАД сохраняется плотный затор на внутреннем кольце, но он сместился севернее. Сейчас основная пробка тянется от Заневки до вантового моста. Кроме того, стоят оба кольца на участке между проспектами Культуры и Энгельса. К пробке на Мурманском шоссе и Народной улице в сторону Володарского моста добавился затор в противоположном направлении, который начинается в районе кольца на пересечении проспекта Славы с Софийской улицей.

Помимо этого, крупная пробка собралась на Московском шоссе. Она тянется на 5,2 километра от АЗС «Газпромнефть» до АЗС «Авро», и потерять в ней можно почти 1,5 часа вместо обычных 15 минут.