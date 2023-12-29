Дороги Петербурга начали обрастать предпраздничными пробками, на КАД — уже рекорд

Петербургские дороги в последний рабочий день года начали обрастать пробками заранее. Загруженность городских магистралей уже в третьем часу дня 29 декабря достигла 6 баллов, что для этого времени в пятницу больше обычного на 1 балл.
По данным «Яндекс.Пробок», на внутреннем кольце КАД скопилась самая длинная пробка для этого времени суток за последнюю неделю. Затор растянулся на 10,3 километра — от реки Оккервиль до виадука над железной дорогой. Одновременно в 4-километровой пробке встали Мурманское шоссе и Народная улица в сторону города. Затор тянется от КАД до Володарского моста. Плотно стоят также Октябрьская набережная, Дальневосточный проспект и проспект Большевиков к Народной.
В центре Петербурга самая напряженная дорожная ситуация в районе площади Восстания, а также на Дворцовой набережной и набережной Кутузова в сторону Троицкого моста. Сам мост тоже стоит в направлении «Горьковской».
На севере города особенно плотно в районе метро «Пионерская». Стоят проспект Испытателей, Богатырский и Коломяжский проспекты.
Ожидается, что пробки сегодня начнут расти с 15 часов и к 17 часам уже достигнут 7 баллов.