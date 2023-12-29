Минобороны РФ: ракеты HARM производства США уничтожены над Белгородской областью

В Белгородской области сбиты американские ракеты HARM, запущенные ВСУ. Об этом 29 декабря сообщает официальный телеграм-канал Министерства обороны России. Уточняется, что ракеты были сбиты около 15:00 мск.

«Дежурными средствами ПВО три украинские ракеты HARM производства США уничтожены над территорией Белгородской области», — сказано в сообщении военного ведомства. Губернатор области Вячеслав Гладков добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Напомним, сообщения о боевом применении Киевом американских ракет HARM AGM-88 стали появляться летом 2022 года. Об этом писала, например, «Российская газета».