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    Минобороны РФ: ракеты HARM производства США уничтожены над Белгородской областью

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    В Белгородской области сбиты американские ракеты HARM, запущенные ВСУ. Об этом 29 декабря сообщает официальный телеграм-канал Министерства обороны России. Уточняется, что ракеты были сбиты около 15:00 мск.

    «Дежурными средствами ПВО три украинские ракеты HARM производства США уничтожены над территорией Белгородской области», — сказано в сообщении военного ведомства. Губернатор области Вячеслав Гладков добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

    Напомним, сообщения о боевом применении Киевом американских ракет HARM AGM-88 стали появляться летом 2022 года. Об этом писала, например, «Российская газета».

    Противорадиолокационные ракеты HARM (High-speed Anti-Radar Missile) используются американскими самолетами F-15E Strike Eagle, F-16 Fighting Falcon, F/A-18 Hornet, европейскими Panavia Tornado. Однако, по мнению экспертов, летом 2022-го данные боеприпасы были задействованы ВСУ со специально смонтированных под них наземных пусковых установок. HARM предназначены в первую очередь для поражения средств ПВО.

    Передачу таких ракет Украине подтвердил в августе 2022 года Пентагон. США применяли HARM для ударов по Ливии в 1986 году и в ходе обеих войн в Персидском заливе. Дальность пуска ракеты может превышать 100 км. Скорость полета такой ракеты — около 2,4 тыс. км/ч.

    В декабре 2022 года Минобороны РФ уже заявляло о HARM, сбитых в небе над Белгородской областью. Тогда сообщалось о четырех уничтоженных ракетах.

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