Минобороны сообщило о сбитых над Белгородской областью американских ракетах HARM

В небе над Белгородской областью ВС РФ сбили четыре противорадиолокационные ракеты HARM, произведенные в США. Об этом 19 декабря сообщило Минобороны.

Передачу таких ракет Украине подтвердил в августе Пентагон, пишет РБК. Речь шла о ракетах AGM-88 HARM. Они предназначены в первую очередь для поражения средств ПВО.

США применяли противорадиолокационные ракеты HARM для ударов по Ливии в 1986 году и в ходе обеих воин в Персидском заливе. Дальность пуска ракеты может превышать 100 км. Скорость полета такой ракеты — около 2,4 тыс. км/ч.