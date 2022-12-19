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    Боевые действия на Украине

    Минобороны сообщило о сбитых над Белгородской областью американских ракетах HARM

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    В небе над Белгородской областью ВС РФ сбили четыре противорадиолокационные ракеты HARM, произведенные в США. Об этом 19 декабря сообщило Минобороны.

    Передачу таких ракет Украине подтвердил в августе Пентагон, пишет РБК. Речь шла о ракетах AGM-88 HARM. Они предназначены в первую очередь для поражения средств ПВО.

    США применяли противорадиолокационные ракеты HARM для ударов по Ливии в 1986 году и в ходе обеих воин в Персидском заливе. Дальность пуска ракеты может превышать 100 км. Скорость полета такой ракеты — около 2,4 тыс. км/ч.

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