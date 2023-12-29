Министр здравоохранения Башкирии попал в смертельное ДТП

Одним из пострадавших в массовом ДТП на трассе Бирск — Тастуба — Сатка оказался министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщает местное издание UFA1.RU.
Глава ведомства возвращался в Уфу из рабочей поездки по северо-востоку республики.
На трассе столкнулись Lada Largus, Lada Granta, Toyota Camry и Toyota Corolla. Погибли два человека из Lada Largus, а еще троих из Toyota Camry госпитализировали.
По данным UFA1, Toyota Camry — это правительственный автомобиль. О том, что в ДТП пострадал министр здравоохранения Рахматуллин подтвердил журналистам его отец.