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    Министр здравоохранения Башкирии попал в смертельное ДТП

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    Одним из пострадавших в массовом ДТП на трассе Бирск — Тастуба — Сатка оказался министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщает местное издание UFA1.RU.

    Глава ведомства возвращался в Уфу из рабочей поездки по северо-востоку республики.

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    На трассе столкнулись Lada Largus, Lada Granta, Toyota Camry и Toyota Corolla. Погибли два человека из Lada Largus, а еще троих из Toyota Camry госпитализировали.

    По данным UFA1, Toyota Camry — это правительственный автомобиль. О том, что в ДТП пострадал министр здравоохранения Рахматуллин подтвердил журналистам его отец.

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