Министр здравоохранения Башкирии попал в смертельное ДТП

Одним из пострадавших в массовом ДТП на трассе Бирск — Тастуба — Сатка оказался министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщает местное издание UFA1.RU.

Глава ведомства возвращался в Уфу из рабочей поездки по северо-востоку республики.