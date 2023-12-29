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    Российских таксистов просят освободить от ежедневных проверок, чтобы их услуги не подорожали в 12 раз

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    Российских таксистов на личных автомобилях хотят освободить от требований по прохождению ежедневных технических и медицинских осмотров. С соответствующей просьбой к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обратилось Объединение самозанятых России, заявив об угрозе повышения стоимости услуг минимум в 10 раз. Об этом сообщил РБК 29 декабря.

    По мнению инициаторов, если с самозанятых водителей не снять требование по обязательным осмотрам, в 2024 году отрасль может опустеть на 2 млн шоферов из-за невозможности соблюдать введенные в сентябре 2023 года правила. В письме подчеркивается, что прохождение осмотров для большинства водителей — «физически невозможная задача». Причиной тому является минимальная оснащенность соответствующими пунктами — всего 5% по России. При этом расходы на них превышают дневную выручку водителей.

    Также отмечается, что всего в такси сейчас работают 2,5 млн человек на личных автомобилях, они выполняют 63% от всех заказов по стране. Если не убрать барьер для самозанятых, объем поездок в такси в целом по стране снизится на 90%, то есть в отрасли останутся 250 тыс. водителей. Кроме того, стоимость поездок в часы пик возрастет в 10–12 раз.

    Отметим, обязанность проходить ежедневные проверки появилась с сентября этого года, когда в силу вступил закон о такси. Самозанятым разрешили работать в сфере перевозок, но вместе с тем им теперь необходима регистрация в федеральной государственной информационной системе (ФГИС) «Такси», дважды в день проходить технические и медицинские осмотры, иметь страховку, выполнять требования к внешнему виду автомобилей и др.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала о проблемах на российском рынке такси — он уже давно существует в условиях нехватки водителей и оттока кадров.

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