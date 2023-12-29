Российских таксистов просят освободить от ежедневных проверок, чтобы их услуги не подорожали в 12 раз

Российских таксистов на личных автомобилях хотят освободить от требований по прохождению ежедневных технических и медицинских осмотров. С соответствующей просьбой к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обратилось Объединение самозанятых России, заявив об угрозе повышения стоимости услуг минимум в 10 раз. Об этом сообщил РБК 29 декабря.



По мнению инициаторов, если с самозанятых водителей не снять требование по обязательным осмотрам, в 2024 году отрасль может опустеть на 2 млн шоферов из-за невозможности соблюдать введенные в сентябре 2023 года правила. В письме подчеркивается, что прохождение осмотров для большинства водителей — «физически невозможная задача». Причиной тому является минимальная оснащенность соответствующими пунктами — всего 5% по России. При этом расходы на них превышают дневную выручку водителей.