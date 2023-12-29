ДК работников связи на Мойке перешел в собственность Петербурга

Правительство России передало в собственность Петербурга Дом культуры работников связи на Большой Морской улице. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации 28 декабря.



В документе прописано обязательство Смольного соблюдать требования федерального закона об объектах культурного наследия во взаимодействии с Росимуществом.

Здание Немецкой реформатской церкви на набережной Мойки было освящено в 1865 году. В 1929 году храм был закрыт. После там располагалось общежитие, а в 1932–1939 годах он был перестроен в здание Дома культуры и техники работников связи в стиле конструктивизма. В дальнейшем в нем разместился Дворец культуры работников связи. Здесь располагался концертный зал, кинозал, библиотека, досуговые кружки. На его сцене выступали и записывались «Аквариум», «Кино» и др. В 2001 году здание было включено в перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.