ДК работников связи на Мойке перешел в собственность Петербурга

Правительство России передало в собственность Петербурга Дом культуры работников связи на Большой Морской улице. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации 28 декабря.
В документе прописано обязательство Смольного соблюдать требования федерального закона об объектах культурного наследия во взаимодействии с Росимуществом.
Здание Немецкой реформатской церкви на набережной Мойки было освящено в 1865 году. В 1929 году храм был закрыт. После там располагалось общежитие, а в 1932–1939 годах он был перестроен в здание Дома культуры и техники работников связи в стиле конструктивизма. В дальнейшем в нем разместился Дворец культуры работников связи. Здесь располагался концертный зал, кинозал, библиотека, досуговые кружки. На его сцене выступали и записывались «Аквариум», «Кино» и др. В 2001 году здание было включено в перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.
До недавнего времени в здании находилось подразделение «Почты России». В 2016 году КГИОП подал в суд на «Почту России» с требованием провести реставрацию. Иск был удовлетворен, однако работы так и не были проведены.
В 2020 году правительство Петербурга договорилось с «Почтой России» о сотрудничестве в создании Почтового квартала. В рамках проекта предполагалось отреставрировать в том числе Дворец культуры работников связи. Но проект так и не был реализован.