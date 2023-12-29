РБК: Wildberries повышает комиссию для продавцов электроники и бытовой техники

Интернет-магазин Wildberries с 8 января увеличит комиссию на продажу электроники и бытовой техники. Об этом 29 декабря пишет издание РБК со ссылкой на представителя маркетплейса.

По его словам, ставки на наушники, проекторы, электросамокаты и зарядные устройства не изменятся, на два процентных пункта увеличится комиссия на мониторы, фотоаппараты и геймпады.

Издание уточняет, что комиссия на процессоры вырастет на семь процентных пунктов, на умные часы — на десять. Как отметил представитель интернет-магазина, на стоимость остальных категорий товаров изменения не повлияют.