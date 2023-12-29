РБК: Wildberries повышает комиссию для продавцов электроники и бытовой техники

Интернет-магазин Wildberries с 8 января увеличит комиссию на продажу электроники и бытовой техники. Об этом
По его словам, ставки на наушники, проекторы, электросамокаты и зарядные устройства не изменятся, на два процентных пункта увеличится комиссия на мониторы, фотоаппараты и геймпады.
Издание уточняет, что комиссия на процессоры вырастет на семь процентных пунктов, на умные часы — на десять. Как отметил представитель интернет-магазина, на стоимость остальных категорий товаров изменения не повлияют.
В 2023 году компания уже дважды снижала комиссию на эту категорию товаров — это позволило продавцам увеличить доходы, пояснил представитель маркетплейса.
Ранее Wildberries зарегистрировал новую дочернюю микрокредитную компанию ООО «ВБ Финанс», писала газета «Ведомости». В планах маркетплейса зарегистрировать еще пять компаний.