Wildberries учредила дочернюю микрокредитную компанию для продавцов

Маркетплейс Wildberries зарегистрировал новую дочернюю микрокредитную компанию ООО «ВБ Финанс». Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ сегодня, 22 декабря.



По данным издания, онлайн-ретейлер создает юридическую базу для развития ключевых направлений бизнеса и планирует одним из первых предложить услугу по кредитованию продавцам. «Поэтому создание «ВБ Финанс» является логичным подтверждением наших планов», сказали в компании.

Также в планах Wildberries регистрация еще пяти компаний — «ВБ фэшн», «ВБ спорт», «ВБ шарм», «ВБ тренд», «ВБ фуд», которые будут концентрироваться на развитии отдельных видов бизнеса маркетплейса.