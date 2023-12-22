Wildberries учредила дочернюю микрокредитную компанию для продавцов

Маркетплейс Wildberries зарегистрировал новую дочернюю микрокредитную компанию ООО «ВБ Финанс». Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ сегодня, 22 декабря.
По данным издания, онлайн-ретейлер создает юридическую базу для развития ключевых направлений бизнеса и планирует одним из первых предложить услугу по кредитованию продавцам. «Поэтому создание «ВБ Финанс» является логичным подтверждением наших планов», сказали в компании.
Также в планах Wildberries регистрация еще пяти компаний — «ВБ фэшн», «ВБ спорт», «ВБ шарм», «ВБ тренд», «ВБ фуд», которые будут концентрироваться на развитии отдельных видов бизнеса маркетплейса.
Согласно данным СПАРК, онлайн-ретейлер учредил дочернюю организацию 20 декабря. Директором последней является Денис Баганов, руководитель казначейства Wildberries. Уставный капитал составляет 10 млн рублей.
Отметим, у маркетплейса уже есть кредитная организация — в 2021 году стало известно, что гендиректор и основательница компании Wildberries Татьяне Бакальчук стала владелицей 100% банка «Стандарт-кредит». После организация получила название «Вайлдберриз банк» и сейчас используется для развития финансовых сервисов и новых продуктов для партнеров и покупателей Wildberries.
По итогам первого полугодия 2023 года оборот маркетплейса достиг 1,22 трлн рублей, что почти вдвое больше, чем в 2022 году. В сравнении торговый оборот маркетплейса Ozon по итогам того же полугодия составил 675,6 млн рублей.