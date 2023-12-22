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    Wildberries учредила дочернюю микрокредитную компанию для продавцов

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    Маркетплейс Wildberries зарегистрировал новую дочернюю микрокредитную компанию ООО «ВБ Финанс». Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ сегодня, 22 декабря.

    По данным издания, онлайн-ретейлер создает юридическую базу для развития ключевых направлений бизнеса и планирует одним из первых предложить услугу по кредитованию продавцам. «Поэтому создание «ВБ Финанс» является логичным подтверждением наших планов», сказали в компании.

    Также в планах Wildberries регистрация еще пяти компаний — «ВБ фэшн», «ВБ спорт», «ВБ шарм», «ВБ тренд», «ВБ фуд», которые будут концентрироваться на развитии отдельных видов бизнеса маркетплейса.

    Согласно данным СПАРК, онлайн-ретейлер учредил дочернюю организацию 20 декабря. Директором последней является Денис Баганов, руководитель казначейства Wildberries. Уставный капитал составляет 10 млн рублей.

    Отметим, у маркетплейса уже есть кредитная организация — в 2021 году стало известно, что гендиректор и основательница компании Wildberries Татьяне Бакальчук стала владелицей 100% банка «Стандарт-кредит». После организация получила название «Вайлдберриз банк» и сейчас используется для развития финансовых сервисов и новых продуктов для партнеров и покупателей Wildberries.

    По итогам первого полугодия 2023 года оборот маркетплейса достиг 1,22 трлн рублей, что почти вдвое больше, чем в 2022 году. В сравнении торговый оборот маркетплейса Ozon по итогам того же полугодия составил 675,6 млн рублей.

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