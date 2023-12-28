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    Роман Ротенберг объявил о проведении «Елки для пацанов» в Ледовом дворце

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    В Петербурге главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг объявил о проведении «Елки для пацанов» в Ледовом дворце. Праздник пройдет в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» 30 декабря, который станет последним для армейцев в 2023 году.

    Фото: Roman Rotenberg
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    «Заключительный матч уходящего 2023 года СКА проведет в Ледовом дворце против „Автомобилиста». В преддверии самого теплого семейного праздника всех болельщиков ждут новогодняя ретро-атмосфера и множество сюрпризов от клуба и команды», — пообещал Ротенберг.

    По его словам, в специальной тематической фотозоне болельщики смогут окунуться в атмосферу конца прошлого века и сделать памятные снимки. На фудкортах будут доступны блюда из новогоднего меню, также будут играть новогодние музыкальные хиты. Начало матча в 17:30, а доступ на арену для болельщиков будет открыт начиная с 16:00.

    Ранее Роман Ротенберг встретился с актерами из сериала «Слово пацана». Звезды сериала поздравили с наступающим Новым годом юных хоккеистов из «Красной Машины Юниор» и сфотографировались с ребятами, в том числе в узнаваемых спортивных шапочках, снова ставших популярными после выхода фильма. Комментируя встречу, Ротенберг заявил, что Ленинград конца 80-х почти не отличался от Казани, показанной в сериале.

    Фото: Roman Rotenberg

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